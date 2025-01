Lutto improvviso per la pallavolo Bologna: è morta la presidentessa Elisabetta Velabri

Bologna, 31 gennaio 2025 – Lutto improvviso per la Hokkaido Pallavolo Bologna. E’ morta la storica presidentessa Elisabetta Velabri a causa di un malore che l’ha colpita. Lo annucnia la stessa società tramite un comunicato stampa.

Il comunicato: “Immenso dolore”

“Con immenso dolore, Pallavolo Bologna comunica la scomparsa della storica presidentessa, Elisabetta Velabri, che si é spenta a soli 55 anni, in seguito ad un malore improvviso. Tutta la società, lo staff e i giocatori si stringono attorno al marito Sandro e alla figlia, per la tragica scomparsa. Ci lascia una persona meravigliosa e di immenso valore, che negli ultimi anni ha fatto tanto per la pallavolo bolognese”, recita il comunicato.

La notizia ha lasciato sbigottita la città, i tifosi della squadra e il mondo della pallavolo in generale. Tantissime le frasi di dolore e cordoglio sui social per la scomparsa della presidentessa, molto conosciuta nell’ambiente.

L’ultima intervista

La presidentessa Velabri aveva rilasciato al Carlino un’intervista solamente tre giorni fa, dove aveva parlato dell’ottima prima parte di campionato della sua Hokkaido Bologna che ha chiuso il girone di andata del campionato di B maschile di volley al secondo posto, dietro la capolista Mirandola.

"Mi è dispiaciuto il crollo con Mirandola dopo la vittoria del primo set, ma questa è una squadra di cui andare fieri", aveva detto ai nostri taccuini Velabri. "Siamo partiti dicendoci di conservare la categoria e che tutto quello che fosse oltre sarebbe stato tanto di guadagnato. Siamo secondi e ci siamo guadagnati tutto". Se si continuerà a correre per la promozione “faremo i conti e se sarà possibile faremo la serie A3, alla quale non abbiamo rinunciato a cuor leggero. Ma non avrebbe avuto senso farla per rischiare di perdere il patrimonio di ragazzi che ci eravamo costruiti".