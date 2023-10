Palletways inaugura l’hub: "Un fiore all’occhiello"

Inaugurato nei giorni scorsi ad Osteria Nuova di Sala il nuovo hub di Palletways Italia, il network specializzato nella movimentazione di merce pallettizzata.

"Si tratta – spiega il primo cittadino – di una ulteriore opportunità di crescita per un territorio come il nostro che vuole essere sempre più centrale e attrattivo; senza rinunciare alla sua natura di piccolo paese basato sull’accoglienza, le relazioni interpersonali e l’inclusività. L’hub è collegato alle principali arterie stradali, a pochi chilometri dall’aeroporto internazionale di Bologna e dal suo centro storico".

"L’inaugurazione di questo nuovo hub rappresenta un’importante pietra miliare per noi – dice Luiz Zubialde, Ceo del Gruppo Palletways – ed è il risultato del duro lavoro e della dedizione di tante persone . La struttura, progettata nel rispetto dell’ambiente, non solo permette di beneficiare di una posizione strategica, ma garantisce anche condizioni di sicurezza ancora maggiori per le nostre persone" E aggiunge: "Siamo di fronte a un fiore all’occhiello del nostro network di distribuzione che, anche grazie anche ai più recenti sviluppi tecnologici, sarà in grado di fornire ai nostri concessionari e clienti i più alti livelli di qualità con tempi di transito migliorati e operazioni ancora più efficienti".

Il nuovo centro logistico che copre una superficie di 30.000 metri quadri, tra magazzini ed uffici, impiega 180 dipendenti. Vanta una posizione autostradale strategica ed è dotato di 1.100 pannelli fotovoltaici e di torrette per la ricarica elettrica dei veicoli e intorno sono stati piantati 130 alberi. Inoltre è stato realizzato circa un chilometro e mezzo di pista ciclabile che collega l’hub alla stazione dei treni di Osteria Nuova.