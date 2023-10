Palletways Italia apre nuovo hub

Palletways Italia, parte del principale network europeo di trasporto espresso di merce pallettizzata, a seguito di un investimento multimilionario, ha inaugurato il suo nuovo hub in Emilia-Romagna, a Sala Bolognese in provincia di Bologna, che si estende su circa 30.000 metri quadrati suddivisi tra uffici e area operativa. In foto, Luis Zubialde, ceo del Gruppo Palletways.