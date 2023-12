’Pallone’ abbattuto dal vento, stop al calcio a 5

"Il pallone che copre il nostro unico campo a disposizione è crollato sotto i colpi del vento e abbiamo dovuto sospendere ogni attività". C’è amarezza e scoramento nelle parole di Marco Rondelli, presidente del Castel San Pietro Calcio a 5, e di Michele Malossi, dirigente della società. "I danni sono di svariate migliaia di euro, ma è probabile che il primo preventivo sia da ritoccare purtroppo verso l’alto. Solo nel momento in cui si tornerà a gonfiare il pallone sarà possibile capire, infatti, se come avvenuto per la piscina anche da noi le luci si sono rotte, ipotesi più che plausibile e che porterebbe ad un incremento ulteriore di danni", allargano le braccia Rondelli e Malossi. La società castellana, che milita nel campionato di serie C2, ha intanto dovuto sospendere totalmente l’attività. Nessuna possibilità anche di allenarsi, nel frattempo, in altre strutture. "Abbiamo provato a contattare palestre e altre strutture al coperto del nostro territorio, ma sono tutte al completo. Fortunatamente siamo a ridosso della sosta natalizia del campionato, speriamo di poter riprendere a gennaio con il pallone ripristinato", incrocia le dita Rondelli.