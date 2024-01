Pallone ripristinato, oggi si torna in campo

Riprendono le attività sportive nel pallone pressostatico del campo di calcio a 5 ripristinato dopo il crollo di inizio dicembre, e riprendono dopo aver vissuto un’esperienza umanamente indimenticabile a San Patrignano. Sono stati e saranno giorni intensi per Edu In-Forma(Zione) BFC Senza Barriere, l’associazione che promuove l’attività sportiva per ragazzi e ragazze diversamente abili nata nel 2016 a Castel San Pietro e poi appoggiata in toto anche dal Bologna Football Club 1909 che ha di fatto ‘adottato’ il progetto due anni più tardi, vestendo anche i ragazzi col suo materiale tecnico rossoblù. Nei giorni scorsi i ragazzi di Edu In-Forma(Zione) si sono recati a far visita alla comunità di San Patrignano. L’occasione è nata grazie a Marco, brindisino allenatore alla scuola di calcio di Bologna che fino a sei mesi fa era stato ospite di San Patrignano.

"Quando Marco ci ha raccontato la sua storia – ha spiegato il presidente dell’associazione Giovanni Grassi -, io e Danilo Cardelli (consigliere dell’associazione n.d.r.) gli abbiamo subito proposto di organizzare una visita educativa e formativa a San Patrignano".

La giornata è poi terminata con uno scambio di doni. "Una maglia del Bologna per una della squadra di San Patrignano, e ci siamo lasciati con l’intesa che questa primavera torneremo per giocare con i loro ragazzi". Ma le belle notizie per Edu In-Forma(zione) non sono finite qui. Al loro rientro in riva al Sillaro, infatti, la squadra ha (ri)trovato ad attenderli l’amato campo di allenamento di calcio a 5 nel centro sportivo di Casatorre, proprio quel campo che a inizio dicembre era stato danneggiato dalle forti raffiche di vento che lo avevano abbattuto.

E così, annuncia il presidente Grassi, "oggi alle 10.30 inizierà ufficialmente l’attività 2024 con la prima partita a Castel San Pietro contro una squadra di Piacenza, lo Special Dream Team. Adesso che il pallone del campo è stato ripristinato, inizieremo anche gli allenamenti a Castello, oltre che a Bologna e Imola. E a fine gennaio inizieremo le partite del campionato di calcio a 7 con la Figc".