Pallottino e Dalla, il libro di Iondini

Si presenta oggi alle 17 in Salaborsa il nuovo libro di Massimo Iondini in occasione degli 80 anni di Lucio Dalla. Dice che era un bell’uomo - Il genio di Dalla e Pallottino è il titolo del volume edito da Minerva, con prefazione di Pupi Avati e introduzione di Gianni Morandi, che punta per la prima volta i riflettori sul sodalizio artistico tra il cantautore e l’illustratrice di fiabe Paola Pallottino. A conversare con l’autore sarà la stessa Pallottino, mentre a moderare l’incontro – cui parteciperanno anche Tobia Righi e Andrea Faccani della Fondazione Dalla – sarà il tenore e scrittore Cristiano Cremonini. Il giovane cantautore Andrea Campi, figlio di Franz, interpreterà alla chitarra alcuni successi di Lucio. L’ingresso è libero.