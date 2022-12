Palmieri: "Nel film racconto un passato senza perdono"

E’ possibile fare i conti in maniera radicale con il proprio passato? Cosa rimane di esperienze che hanno travolto le esistenze degli altri e anche la propria? Gravita intorno al tema, quanto mai attuale, della cosiddetta ‘giustizia riparativa’, il nuovo film di Vito Palmieri, ‘La seconda vita’, girato in buona parte tra la Romagna e Bologna, che è anche la città di Articolture, la società che insieme a Rai Cinema lo produce.

Palmieri, il suo è un racconto di una vicenda drammatica dal punto di vista femminile.

"La giustizia riparativa è un percorso lungo e molto difficile, che porta, nel tempo, all’incontro tra chi ha commesso un crimine e chi ne ha subito le conseguenze. Non è il semplice perdono, è una maniera per mettere in relazione due realtà al di là del fatto processuale. Un impegno che nel mio film assume le sembianze di Anna, interpretata da Marianna Fontana, una donna di trent’anni, metà dei quali passati in carcere per l’omicidio della sua gemella, che sembra aver trovato pace scegliendo di vivere in un paesino, quasi in isolamento".

Dove continua a fare i conti con quello che è successo?

"Certo, se le sentenze hanno comunque una fine, il giudizio no, e il passato ritorna a condizionare il presente, sino all’incontro con Antonio, l’attore Giovanni Anzaldo che, con la sua fragilità, proverà a cercare un equilibrio possibile, che non significa dimenticare, ma accettare la possibilità che esista una ‘seconda vita’".

Bologna ha avuto, da diversi punti di vista, un ruolo importante nella realizzazione del film.

"La Regione Emilia Romagna lavora da molti anni con attenzione sul tema della giustizia riparativa e la figura di Anna e la sua storia sono state scritte in stretta collaborazione con un gruppo di professionisti del sistema socio penitenziario della Regione. A questo si aggiunge il fatto che la società di produzione è impegnata da molti anni in laboratori e corsi di formazione dedicati proprio ai mestieri del cinema all’interno della Casa Circondariale Dozza".

Un’attività presente nel film...

"Sì, siamo felici di essere, ad esempio, riusciti ad avere come comparse, un gruppo di detenuti proprio della Dozza in una scena girata all’Autostazione delle corriere".

L’Autostazione è solo uno dei luoghi della città che hanno ospitato il film.

"Bologna è una delle protagoniste di La seconda vita. Una delle sequenze più significative si svolge nella splendida torre campanaria della basilica di San Petronio dove, grazie al nullaosta dell’Arcidiocesi, i maestri dell’Unione Campanari Bolognesi ci hanno regalato un concerto delle preziosissime campane storiche".

Le campane fanno da sfondo a uno dei momenti più toccanti del film.

"Quell’atmosfera così suggestiva, creata dalla musica arcaica delle campane storiche, fa sentire i miei due protagonisti ancora più vicini, è come se dentro San Petronio queste due figure così diverse riescano per la prima volta a far dialogare le proprie anime. Forse un primo passo verso il reale reinserimento".

Pierfrancesco Pacoda