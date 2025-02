Palpeggiata da un ragazzino in stazione

Palpeggiata da un ragazzino, incontrato mentre attraversava il sottopasso ferroviario alla stazione di via Marco Celio. La violenza sessuale, denunciata da una trentunenne ai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, si è verificata nella mattina di martedì, intorno a mezzogiorno. Stando al racconto della vittima, il ragazzo, descritto come minorenne, l’avrebbe avvicinata sulle scalette della stazione e, in maniera molto rapida, l’avrebbe toccata nelle parti intime, per poi allontanarsi. La trentunenne non è rimasta bloccata dall’approccio indesiderato: ha prima rimproverato il ragazzo; e poi è subito andata dai carabinieri, a denunciare quanto accaduto.

I militari dell’Arma si sono messi al lavoro, per individuare il ragazzino, descritto dalla vittima come minorenne, sui 17 anni, e di origine nordafricana. Nel punto dove è avvenuta la molestia non ci sono telecamere, ma in altre aree della stazione sì e questi occhi elettronici devono aver immortalato il ragazzo mentre arrivava o si allontanava. I video saranno dunque analizzati dai militari, per riuscire a dare un volto e un nome al giovanissimo molestatore.