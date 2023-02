Panchina del parco cosparsa di vetri, il vandalo: "Adesso siediti se hai coraggio"

Cocci di bottiglia sparsi su una panchina del parco e una scritta a pennarello ‘Siediti se ci riesci’. Questa la pericolosa goliardata, ideata da ignoti, trovata da alcuni passanti nel parco principale di Granarolo. La vicenda, che è stata subito pubblicata sui social network della zona, ha riacceso la polemica sicurezza a Granarolo.

"Ci vengono a dire che le telecamere in paese non servono, ma servono eccome - dice il leghista Matteo Di Vincenzo- e se qualcuno si fosse ferito sedendosi sui vetri?. I cassonetti dell’immondizia sono video sorvegliati così se sbagli a gettare il rusco fai cassa, la sicurezza per i cittadini che frequentano un parco zero. Una cosa del genere è molto grave, spero vengano presi seri e immediati provvedimenti. Sono gesti che dimostrano che c’è una incredibile assenza di rispetto nei confronti di tutti i concittadini. Il sindaco deve ricordarsi che è autorità locale e deve investire in sicurezza".

Il sindaco Alessandro Ricci: "Ferma condanna di atti che sono opera non di semplici teppisti ma di delinquenti che vanno individuati e puniti con decisione. Non siamo di fronte ad un semplice vandalismo ma ad azioni che possono provocare seri danni alle persone e ai bambini in primis. La polizia locale sta svolgendo le necessarie indagini. La polemica sulle telecamere è assolutamente fuori luogo: abbiamo 30 telecamere installate e ne stiamo installando altre 18 con i lavori in corso in questi giorni e oltre a queste abbiamo 10 postazioni per il controllo dell’abbandono dei rifiuti. Continuare a rappresentare un territorio privo di impianti di video controllo è rappresentare una realtà che non appartiene a questo territorio. Purtroppo questi reati sono comuni a tutti i territori ed è amaro constatare che molto spesso sono opera di adolescenti o di ragazzi molto giovani".

