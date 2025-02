Panchine, aiuole e più luce. Piazza Mickiewicz si rifà il look

C’è una nuova panchina arcobaleno che presidia il centro di un incrocio nevralgico dal look appena risistemato. A pochi metri ecco altre panchine e un tavolino in mezzo dedicato alla socialità: "Tiriamo fuori le carte", scherza qualcuno. Poi aiuole (ancora non proprio verdi, va detto), nuova illuminazione, altre isolette spartitraffico, piste ciclabili potenziate. Il tutto all’insegna della sicurezza stradale e del maxi progetto di una Bologna che va sempre più piano, e tiene sempre di più all’incolumità degli utenti cosiddetti ‘deboli’ della strada. Il restyling di piazza Mickiewicz, con un investimento di circa 170.000 euro, fa sorridere Danilo Masotti: l’influencer è lì, al centro della piazzetta, mentre stringe la mano e chiacchiera con i suoi umarells (che non potevano mancare).

Poco più in là c’è Michele Campaniello, scelto a dicembre da Matteo Lepore per guidare l’assessorato alla Nuova mobilità dopo le dimissioni di Valentina Orioli: "L’intervento coniuga diverse azioni del Bilancio partecipato di Quartiere, in cui abbiamo raccolto le sollecitazioni arrivate dai cittadini, ma anche dalla Consulta della bicicletta e dai commercianti – spiega Campaniello –: teniamo la sicurezza stradale al centro. Allarghiamo la dotazione di verde in questa aiuola, realizziamo panchine per favorire la socialità e abbiamo fatto anche un intervento sull’illuminazione, che dovrebbe aiutare a garantire una maggiore tutela dei cittadini". L’assessore taglia il nastro bianco e rosso insieme con la presidente del San Donato-San Vitale, Adriana Lo Cascio, e altri.

Lavori che si inseriscono nel maxi progetto della Città 30 (un ‘pacchettone’ da 700.000 euro): "Ci sono tutta una serie di interventi che stiamo mettendo a terra anche in altre zone – prosegue Campaniello –, come nelle vie Toscana, Saragozza, Dagnini. Riteniamo che la ciclabilità sia uno degli strumenti che ci consente di raggiungere due obiettivi: il primo è la sicurezza stradale, il secondo è il decongestionamento delle nostre strade, che sono troppo piene di macchine". Così in piazza Mickiewicz è stato sopraelevato il tratto tra via Amaseo e via della Concordia, separando le manovre di svolta di ciclisti e automobilisti. Sul lato opposto, tra via Mondo e via dell’Artigiano, è stato creato un nuovo attraversamento pedonale. In mezzo regna un’aiuola, ingrandita con nuovi spazi di socialità e un parcheggio per le bici. E i ciclisti già sorridono.

