Panchine, pacchi e palloncini gialli. In piazza l’omaggio a tutte le donne

Panchine, palloncini e pacchi regalo simbolici gialli in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto. L’allestimento si deve alla Pro loco San Zvan che ha voluto rendere omaggio in questo modo alle donne in occasione dell’otto marzo. L’allestimento è stato collocato ieri e rimarrà anche oggi.

"Siamo operativi da gennaio scorso – spiega Graziano Serrazanetti, consigliere della Pro loco San Zvan – e in occasione della festa della donna abbiamo pensato di colorare la piazza con una scenografia appropriata scegliendo il colore giallo. E la cosa è stato molto apprezzata dai cittadini. Le panchine che abbiamo collocato sono 11 e le abbiamo abbellite con palloncini e pacchi regalo".

E sul tema sempre oggi alle 17, al museo archeologico ambientale di porta Garibaldi, è in programma l’incontro ‘La storia... fiorisce’, laboratorio consigliato dai 6 anni in su, alla scoperta delle origini della festa della donna. Martedì poi, alle 18, nella sala consiliare del municipio, si terrà l’incontro ‘Donne. Madri. Riflessioni sui nuovi bisogni emotivi: percorsi di cura e sostegno’. Mercoledì, alle 20,45, nella biblioteca comunale Pettazzoni, a Decima, sarà presentato il libro di Marzia Alati ‘Guidate dal vento – Donne che generano cambiamento’. E infine giovedì, alle 20,45, nella sala consiliare del municipio, si terrà infine l’incontro ‘Mai più violenza di genere’.

p. l. t.