’Pancreas’, biografia di un organo a fumetti

’Graphic Anatomy’, che intrigante genere letterario. Lo ha lanciato la casa editrice Becco Giallo con la prima biografia a fumetti di un organo del corpo umano, per iniziare un percorso visivo e interdisciplinare che nasce dall’unione dell’anatomia umana e l’arte del fumetto per raccontare storie di pazienti. La prima graphic novel si intitola Pancreas, gli autori sono Veronica Moretti e Stefano Ratti, gli illustratori Matteo Farinella, Francesco Rossi, Paola Zanghì, Ernesto Anderle e l’idea è dei medici Alessandro Cucchetti e Carlo Fabbri, che alle 18 saranno alle Librerie coop Ambasciatori per la presentazione.

Dottor Fabbri, da che idea parte ’Pancreas’?

"L’idea di partenza è quella di creare una forma di coscienza su un organo che spaventa, ovvero il pancreas. E l’abbiamo fatto attraverso un metodo molto diretto, quello della raccolta di storie di pazienti che, tante volte, possono avere delle malattie del pancreas assolutamente risolvibili, benigne o comunque gestibili senza nessuna forma di invadenza sulla qualità di vita. Questa è la narrazione di alcune avventure sanitarie e i protagonisti non si trovano tra le pagine con una fotografia, ma con un’illustrazione".

L’intuizione di parlare al pubblico con un fumetto come nasce?

"Cucchetti, il chirurgo che interverrà oggi all’incontro, aveva colto questa idea da una tesi di laurea infermieristica fatta proprio a fumetti. È chiaro che in gastroenterologia arrivano tutti i pazienti che hanno problemi pancreatici, a partire da malattie benigne e fino a quelle meno benigne, quindi abbiamo raccolto storie di cui diventiamo portavoce con con questo racconto grafico. Il fumetto aiuta, toglie tanta ansia".

Si può dire che la frase "pancreas questo sconosciuto", oggi sia meno pronunciata?

"Il pancreas è un organo molto sensibile e profondo, in una posizione di protezione anatomica, ma oggi, con le tecniche diagnostiche più affinate, si può vedere. Una volta invece, la medicina non riusciva a ispezionarlo. Oggi abbiamo tante opportunità di vedere il pancreas e di dare un nome più preciso e corretto alle malattie che lo abitano. il tumore al pancreas, in verità è di tanti tipi e le cure che lo riguardano sono ampiamente modificate nell’ultimo decennio, portando, come conseguenza, a più opportunità terapeutiche".

Benedetta Cucci