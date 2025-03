Panda rosso, il tesoro delle foreste in pericolo

Un animaletto adorabile che sta affrontando un pericolo: entriamo nel mondo del panda rosso! A differenza del suo nome, non è grande come i panda: si tratta infatti di un mammifero di dimensioni pari a quelle di un grosso gatto. Un’altra differenza con l’iconico animale, simbolo del WWF, è la sua coda: lunga, pelosa e rossastra. È più simile a un procione che a un panda. È la colorazione fulva della pelliccia a dargli il nome: soltanto le orecchie e il muso sono bianchi, ma sotto agli occhi i panda rossi hanno due inconfondibili strisce di pelo color ruggine che scendono giù come due lacrime.

Di motivi per piangere questi adorabili animaletti ne avrebbero: vivono nelle foreste temperate della Cina e del sud-est asiatico, sempre più minacciate dagli effetti devastanti del riscaldamento globale. Il cambiamento climatico e l’inquinamento scombussolano il bioma, rendendo sempre più difficile per i nostri rossicci amici procurarsi il cibo. A questo dobbiamo aggiungere: il bracconaggio, dato che una pelliccia così bella fa purtroppo gola a molti, e la deforestazione. Infatti, sempre più alberi delle foreste in cui vive il panda rosso vengono abbattuti per costruire strade e altre infrastrutture per l’uomo, oltre che per la necessità di sempre più legname per una popolazione come quella asiatica che è in continuo aumento.