Panettoni e giocattoli per le famiglie bisognose

Tante iniziative nei comuni delle valli del Reno Lavino e Samoggia a favore delle persone più fragili. "In questi giorni – racconta Ezio Predieri, dell’associazione I Cinni del Campo dei Fiori – siamo andati a portare almeno 50 panettoni agli anziani della Casa Protetta Il Pellicano di Bazzano. È stato un incontro entusiasmante. Gli ospiti di questa struttura creata anni fa da don Attilio Zanasi erano felicissimi della generosità mostrata dal nostro benefattore, l’officina meccanica Fratelli Fini di Monteveglio. Altri panettoni li abbiamo donati al personale medico e paramedico dell’ospedale di Bazzano". Singolare anche l’iniziativa realizzata dai sedici ospiti (disabili fisici e psichici) del centro diurno Modiano, di Sasso Marconi.

"Babbo Natale – rivela la direttrice Beatrice Beni – è passato anche da Modiano e ha lasciato tanti giochi per i bimbi. Qualcuno era rotto ma, come in Toy Stories, i nostri ragazzi li hanno riparati e messi alla meglio. In questi giorni sono stati tanti i bambini che sono venuti a prendere quello che gli piaceva di più. Sono rimasti ancora tanti giocattoli e, se qualche adulto ne ha bisogno, può prenderli e fare felice un bambino o una bambina. Possono venire anche a Natale. Li troveranno nel giardino del nostro centro, in via Porrettana 8 a Borgonuovo Marconi".

n. m.