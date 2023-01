Panificatori Spa passa il testimone Cede le attività alla riminese Dulca

La Panificatori Spa, dopo più di ottanta anni di lavoro al servizio di fornai e pasticceri, passa il testimone. Le attività svolte dalla società dal 1939 sul territorio di Bologna verranno assunte da Dulca, azienda con sede a Rimini ma già operativa da tempo anche sotto le Due Torri.

"Si chiude un capitolo di attività – come viene reso noto – che è stato svolto ininterrottamente per oltre mezzo secolo nel settore commerciale alimentare all’ingrosso, per passare il testimone a una realtà dinamica ed innovativa, come viene definita la società Dulca, che saprà certamente soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende del settore migliorando ciò che è stato fatto sino ad oggi".

Panificatori Spa, viene sottolineato, continuerà la sua attività concentrandosi nella gestione del suo patrimonio immobiliare, affiancando la nuova realtà nel periodo iniziale per agevolare il passaggio delle consegne in modo tale che le aziende del territorio non subiscano nessun disservizio. "L’operazione da noi condotta, con il consenso pieno ed unanime dei soci di Panificatori Spa, ci concede l’opportunità di mantenere viva l’eredità artigianale dei panificatori e pasticcieri di Bologna e di poter continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio. Accettiamo questa sfida e sosteniamo il futuro insieme", questo il commento di Roberto Fabbri, amministratore delegato di Dulca.

La tradizione del pane e dei dolci, nel Bolognese, è radicata nella storia e nelle sue tradizioni, anche se la città è maggiormente nota per i suoi piatti tipici che vanno dai tortellini alle lasagne alle tagliatelle al ragù, alla mortadella. Ma non bisogna dimentacere dolci splendidi come la pinza, il certosino, le raviole con la mostarda o la torta di riso.