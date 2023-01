‘Panino gourmet’, Appennino Food fa squadra con De Santis

Cala il tartufo, cresce il fatturato. Nonostante un’annata magra per via della siccità chiude con una crescita record il fatturato di Appennino Food spa, terza impresa del settore tartufo, tutta italiana, con sede a Savigno (Valsamoggia) e uffici commerciali a New York e Singapore, che dal niente, a partire dal 1985, ha portato oggi ad occupare sessanta dipendenti che in un anno arrivano a selezionare, commerciare e trasformare oltre quaranta quintali delle diverse specie di tartufo provenienti dalle regioni più vocate, e in particolare dall’Appennino bolognese al Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Molise. Con un più 27% di fatturato, un bilancio che raggiunge quota 18 milioni e mezzo e l’imminente avvio del cantiere che porterà a più che raddoppiare la dimensione dello stabilimento di Savigno, l’azienda fondata dai fratelli Luigi e Angelo Dattilo si è presentata alla manifestazione milanese di Identità Golose con la novità del panino al tartufo. "Innovazione e ricerca sono i nostri principi ispiratori e anche in questi giorni a Milano abbiamo portato un abbinamento nuovo e sorprendente per tanti visitatori: il ‘panino gourmet’ in sinergia con De Santis: il panino di Milano dal 1964 – spiega Luigi Dattilo –. Ogni giorno abbiamo proposto il mattino due monoporzioni preparate da chef stellati e farcite con tartufo nero pregiato abbinato al prosciutto cotto e fontina; al pomeriggio c’era una tartare di carne con insalata salsa tartufata e tartufo nero pregiato a fette. Una collaborazione al debutto in questo congresso e che si svilupperà durante tutto l’anno nei punti vendita di Milano e Roma".

La chiave della crescita dell’azienda savignese è quella di estendere la stagione del tartufo a tutto l’anno. Questo tesoro del bosco, così legato al made in Italy alimentare, si cerca (secondo una tradizione secolare che è diventata patrimonio Unesco) tutto l’anno: "C’è il tartufo nero d’estate o scorzone, disponibile da maggio fino a ottobre, il più versatile. Da settembre a dicembre troviamo il tartufo nero uncinato il cui odore ricorda quello delle nocciole ed è più gradevole e intenso di quello del tartufo nero estivo dal quale deriva. Stesso periodo anche per il tartufo bianco, il diamante della gastronomia, il tartufo per eccellenza, il più pregiato e ricercato tra tutte le tipologie.

Da novembre a marzo è la volta del tartufo nero dolce o nero pregiato, il più noto e nobile tra i tartufi neri, le sue note aromatiche tendono alla cioccolata fondente o al brandy. Infine il tartufo bianchetto reperibile da gennaio ad aprile, considerato come il "fratello minore" del bianco, meno conosciuto, dal gusto intenso e un po’ "sfacciato" spiccatamente agliaceo" spiegano ad Appennino Food, dove è ‘Tartufesta’ tutto l’anno.

Gabriele Mignardi