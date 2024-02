Pannuti consigliera in Emil Banca: "Scambio reciproco di valori"

Una banca che lavora sul territorio e una personalità che, con la sua carriera, ha fatto emergere l’importanza del terzo settore, insitendo sui diritti dell’abitare e alla salute. In questo concetto si sintetizza il legame tra Emil Banca e Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant, eletta consigliera di amministrazione della banca. Un momento "di forte emozione, perché è il proseguo di 25 anni trascorsi in Ant, che mi hanno ispirato nella vita lavorativa – commenta la neo consigliera –. Emil Banca è sempre stata una società vicina al nostro operato: c’è stato un riconoscimento reciproco delle competenze e dei valori morali del nostro lavoro". E il pensiero va subito al ruolo che ricopre il terzo settore. "Sono stata scelta, oltre per le mie competenze, anche per quello che potrei fare per il terzo settore – aggiunge Panutti –, che è un anello importante della nostra società civile. Che ha bisogno di strumenti e di servizi a cui affidarsi per crescere. C’è bisogno di una banca che la riconosca. E con la mia nomina, Emil Banca ha voluto testimoniare questo riconoscimento".

Il futuro del terzo settore "è la governance – continua la consigliera –. Emil Banca potrà mettere a disposizione gli strumenti utili alla crescita del terzo settore, magari anche con i social bond: potrebbe essere precursore per la produzione di prodotti nuovi legati al sociale". A ricoprire l’incarico è una donna. "Non sono stata scelta in quanto tale – conclude Pannuti –, ma sono fiera di poter rappresentare le donne ai vertici degli incarichi. L’attenzione deve essere sempre alta. Emil Banca ha già fatto la certificazione di genere per ribadire questo concetto". Tra gli obiettivi di Pannuti, c’è quello di "riuscire a trasmettere a mio figlio, che è il mio punto di riferimento, questo entusiasmo e questa voglia di fare le cose fatte per bene".

m.m.