Panoramica chiusa per quattro notti

Autostrade informa che sull’A1 Panoramica, per attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati provvedimenti di chiusura. Nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Località Aglio verso Firenze. Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Rioveggio.

Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso l’A1 Direttissima. Nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Località Aglio verso Firenze.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Pian del Voglio. Inoltre, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.