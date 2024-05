Le disavventure di una pediatra-mamma

Bologna, 15 maggio 2024 – ‘Dottoressa , la varicella esce di sera o di mattina ’? Prima di ridere, alzi la mano chi non ha mai chiamato il pediatra o la pediatra sottoponendo i dubbi più disparati. Ecco perché il sottotitolo del libro di Paola Di Turi (Aliberti) recita Disavventure tragicomiche di una pediatra (Aliberti), che la specialista presenta domani alle 18 in Salaborsa. Ma la dottoressa che vive e lavora a Bologna non ride di noi, ma con noi; aiutandoci a sdrammatizzare. E a sentirsi meno soli. Lo racconta nella puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna . Ne riportiamo una parte.

Di Turi, nel diario parla da pediatra e da mamma.

"C’è un’alternanza di attività ambulatoriale e vita privata: volevo dichiararmi anche come genitore di due ragazze, con problemi come tutti. Penso che i genitori oggi siano vittime di se stessi, di tante paure: vederle dall’esterno aiuta a superarle. Però non mi piace il ruolo della ’maestra’, quindi la chiave era proprio ridere insieme".

Dalle domande sulla febbre ai controllini, i casi sono i più disparati.

"Tutte reali. Non c’è nulla di esasperato e chi legge può riconoscere l’assurdità della situazione e mettersi in discussione: cercare di migliorarsi è lo scopo di ognuno di noi nel mondo".

Come mai alcuni genitori oggi hanno tante paure?

"Oggi si condivide meno nella famiglia, quindi la socialità cioè una volta c’erano i fratellini cuginetti e quindi le situazioni accadevano e le persone le vivevano e quindi gli davano l’importanza che aveva cioè, per esempio il bambino che cadeva dalla bicicletta era un bambino che si rialzava e basta. Oggi c’è molto la paura dell’imprevisto, di quello che non si può controllare e della responsabilità: sono tutte cose che schiacciano. Ecco perché per uscire da questa da questa percezione di inadeguatezza bisogna intanto utilizzare la leggerezza e quindi relativizzare e poi lasciare che le cose avvengano con naturalezza ".

Nel libro si dice che alcuni genitori invece pretendono di saperne più del pediatra.

"L’antibiotico, ad esempio, è una battaglia quotidiana: il genitore, nel momento in cui dà l’antibiotico al figlio, è come se avesse smesso di doversi preoccupare. E quindi la richiesta della prescrizione è pressante ed è difficilissimo far accettare invece l’importanza dell’osservazione. Un altro spauracchio è lo streptococco, batterio per cui ce necessità di antibiotico. Ma fare un tampone a un bambino senza sintomi perché in classe ci sono stati dei casi non è corretto ".

Altro tormentone: il freddo fa ammalare?

"C’è sempre un virus alla base, quindi non importa coprire i bambini come se dovessero affrontassero l’Antartide".