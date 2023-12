Paolillo: "‘Mare Fuori’ mi ha cambiato la vita"

Paolillo, il Come Te Tour è partito da qualche giorno. Con che spirito arriva a Bologna?

"Con più consapevolezza, sicuramente. Sono riuscito a dare più solidità ai momenti di interazione, sia con il pubblico sia con la band. Ed è bello incontrare in maniera molto affettuosa e diretta il mio pubblico: ora riesco a capire cosa provano, come si emozionano". A 28 anni, grazie al successo ottenuto con la fiction Mare Fuori, in cui interpreta Edoardo – controverso detenuto-poeta figlio di camorristi –, il suo volto e il suo nome sono già famosi tra il pubblico di giovanissimi. E ora Matteo Paolillo, attore e cantante innamorato di entrambi i mestieri, porta il suo primo tour in giro per l’Italia. Stasera sarà all’Estragon di via Stalingrado (alle 21) per portare sul palco il suo primo album Come Te e l’ultimo singolo, uscito a metà novembre: A Vuo Frnì.

Attore e cantante, dunque. Come si sono sviluppati questi percorsi artisti? Hanno influito l’uno sull’altro?

"Assolutamente sì, non poteva non succedere. Una forma d’arte mi ha aiutato a crescere anche nell’altra: quando sei sul palco a cantare devi tenere il tempo, la concentrazione è al massimo. E questo, chiaramente, aiuta anche quando sei in scena. Essere sempre focalizzato ti permette di essere reattivo.

Come descriverebbe la sua musica, magari a chi viene a sentirla cantare per la prima volta?

"Cerco sempre di mandare un messaggio, metto molta attenzione nei miei testi. Racconto la mia storia, le mie esperienze. Il mio sound, poi, è abbastanza vario: mi piace la trap come l’rnb, e cerco di spaziare tra i diversi generi. Tra l’altro, mi piace molto che nello show si veda dal vivo anche la mia parte attoriale. Come dicevo ci sono momenti di dialogo con il pubblico".

E Mare Fuori? Come ha cambiato la sua vita?

"Mi ha aiutato a crescere. Oltre a compiere un profondo lavoro introspettivo e di recitazione, è stata davvero l’occasione perfetta per unire le due arti. All’inizio mi era stato chiesto un brano, che poi è diventato la sigla della serie tivù, e piano piano abbiamo aggiunto anche altri pezzi. E ho fatto un lavoro musicale sul personaggio che interpreto, quindi è chiaro come per me sia estremamente importante".

Francesco Moroni