Paolini: "Cerchiamo sempre chi ci rassicura"

Unire due fatti di cronaca, realmente accaduti, e usarli come ‘pretesto’ per affrontare un racconto e, con esso, le implicazioni che ne derivano. Così è nato ‘Darwin, Nevada’, lo spettacolo di Marco Paolini, con la regia di Matthew Lenton, che andrà in scena all’Arena del Sole, stasera e domani. Dopo ‘Itis Galileo’, Paolini, attore e narratore, famoso per il suo stile che unisce teatro e storytelling, con il quale affronta temi di rilevanza sociale e culturale, torna a occuparsi di una figura cardine del pensiero moderno per raccontare la genesi della più scomoda delle sue teorie, l’evoluzionismo di Charles Darwin.

Un racconto on the road – frutto di una coproduzione che coinvolge anche Emilia-Romagna Teatro Ert – che richiamando il passato mette in luce con humour due gravi criticità del presente, la crisi climatica e il rapporto tra conoscenza e informazione, per riaffermare l’importanza di una voce che deve pesare nel nostro tempo, quella della scienza.

"Siamo sullo sfondo di una sperduta ghost town americana che porta lo stesso nome dello scienziato – racconta Paolini –, proprio là dove le teorie di Darwin sono forse meno accettate, ovvero in un mondo protestante e conservatore. Cinque personaggi intrecciano le loro esistenze in un racconto di frontiere, spostamenti e migrazioni, di frammenti di storia della scienza, di conflitti e cambiamenti in corso".

La nascita dello spettacolo è decisamente singolare: "Siamo partiti da un pretesto – prosegue l’attore –, cioè il furto dei taccuini di Darwin, avvenuto nel 2001, misteriosamente conclusosi con la loro restituzione, nel 2022, e vi abbiamo unito un secondo fatto di cronaca. In mezzo al deserto del Nevada, ogni anno si tiene il ‘Burning Man Festival’, una manifestazione che raccoglie disciplinatamente decine di migliaia di persone, che per un periodo di tempo limitato, scelgono di vivere insieme e creare una comunità ideale. Durante l’edizione del 2023, è piovuto in maniera abnorme. Noi abbiamo fatto coincidere quell’episodio con la nostra narrazione, perché, in effetti, seguiva di poco la restituzione dei taccuini di Darwin. Sono le coordinate di una storia immaginaria".

"Voi a che latitudine siete da Charles Darwin?", chiede Paolini rivolgendosi al pubblico dal palco. "Darwin è uno scienziato, e il compito della scienza è riuscire a formulare principi applicabili anche a ciò che non si conosce. Oggi la scienza è un optional, sulla scia della medicina omeopatica, personalizzata, il personal trainer di una volta, il ‘pacchetto vacanze’ che ti consente di non dover preoccuparti di altro".

Quello che viene invocato è "un Darwin giovane, ancora non sicuro delle sue osservazioni. Il nostro mondo è maledettamente giovane: si è sempre alla ricerca di un adulto che sappia spiegare quello che sta accadendo. Questa è la sua difficoltà: trovare un riscontro un contesto non amichevole. Darwin è l’antieroe contemporaneo, resiliente, ondivago: procede scavalcando tanti ambiti (la fede, l’etica, la filosofia) e si pone su un terreno in cui non è facile accettare le implicazioni del suo pensiero".

Maria Silvia Cabri