Paolo Bellini, ecco le intercettazioni choc: "Ho pagato 50mila euro per fare fuori uno dei Bonini"

Bologna, 30 giugno 2023 – Paolo Bellini è tornato in carcere. "Ho appena finito di pagare 50mila euro per fare fuori uno dei Bonini". E poi: "Gliela chiudo io la carriera al giudice Caruso, ho scoperto che c’ha un figlio, che fa il diplomatico in Brasile".

Due frasi così, dette da qualcun altro, potrebbero sembrare uno sfogo esagerato, inopportuno. Ma in bocca a Bellini, l’ex Primula nera di Avanguardia nazionale, con alle spalle una serie di condanne definitive anche per omicidio, e una più recente in primo grado all’ergastolo per concorso nella strage in stazione del 2 agosto 1980, assumono tutto un altro significato. Ben più inquietante.

Così, Paolo Bellini è stato arrestato e portato nel carcere di Spoleto: il giudice presidente della Corte d’assise d’appello, Orazio Pescatore, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato a lui contestato (Bellini è accusato di concorso nella strage e di omicidio plurimo), anche se non quello di fuga, pure rilevato dalla Procura generale e dal procuratore generale facente funzioni, Lucia Musti.

A intercettare le frasi incriminate, le Dda di Caltanissetta e di Firenze, che stanno indagando su Bellini per due vicende distinte ma intrecciate su stragi di mafia, con il coordinamento della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che hanno poi inviato il materiale alla Procura generale bolognese, come illustrato ieri mattina dal procuratore Musti insieme con il dirigente della Digos Antonio Marotta, il comandante del Nucleo economico-finanziario della Finanza Fabio Ranieri e Tommaso Niglio, della Dia di Roma. "La situazione si è modificata rispetto a quando fu pronunciata la sentenza di condanna – spiega Musti –. Prima abbiamo voluto leggere le motivazioni, poi sono subentrati questi elementi di novità che hanno portato alla nostra richiesta di custodia cautelare in carcere. Come fatto durante le indagini preliminari, anche se il gip non l’accolse".

Le frasi incriminate sono state intercettate a casa sua (dove stava scontando una condanna definitiva), mentre parlava con dei familiari, a dicembre 2022 e a gennaio 2023. Nel primo caso si lamentava del giudice Francesco Maria Caruso, presidente della Corte d’Assise che il 6 aprile 2022 l’ha condannato all’ergastolo per la strage del 2 agosto, con motivazioni depositate poi il 5 aprile di quest’anno, proprio per le tempistiche di redazione della sentenza: "Vuole fare una cosa apocalittica per chiudere la carriera – dice Bellini –, ma gliela chiudo io gliela chiudo", e aggiunge i riferimenti sulla carriera del figlio del giudice. Circostanza, scrive il giudice Pescatore, "che l’imputato poteva conoscere solo perché aveva raccolto informazioni" in merito.

Tutte minacce , è l’accusa, che avrebbe potuto attuare avendo "legami e appoggi anche in illeciti contesti" tali da potere concretizzare i suoi intenti violenti. Lo stesso vale per le minacce alla ex moglie Maurizia Bonini, testimone chiave contro di lui al processo sul 2 agosto. La donna infatti, che per quarant’anni gli aveva fornito l’alibi per la mattina della bomba in stazione, durante il processo cosiddetto ’ai mandanti’ ha ritrattato tutto, affermando di non essere partita da Rimini con lui e i bambini per la montagna alle 9.30, quel giorno, bensì soltanto alle 13.30, orario quindi compatibile con la partecipazione all’attentato dell’ex marito; inoltre, la donna in aula ha detto di riconoscerlo nel filmino amatoriale Super 8 girato da un turista dopo l’esplosione, anche per la "fossetta" sul mento. Lo stesso imputato, dopo la testimonianza della ex, disse in tribunale: "Poi vedremo la fossetta e vedremo le fosse...". Frase ora rinforzata dal presunto "pagamento" di 50mila euro a qualcuno per "intimidire o agire a danno della teste e dei suoi congiunti". Intimidazioni che potrebbero anche portare la donna a ritrattare la propria testimonianza, compromettendo il prossimo processo d’appello nei confronti dell’ex Primula nera.

La Corte non ha invece ritenuto concreto il pericolo di fuga, nonostante Bellini venga intercettato mentre chiede aiuto per fuggire a un congiunto, in quanto non accompagnato da "elementi concreti". Ora, dato lo stato di detenzione dell’imputato – misura che potrebbe però essere presto modificata dal tribunale del Riesame, cui gli avvocati difensori Manfredo Fiormonti e Antonio Capitella hanno già annunciato che faranno ricorso –, la fissazione del processo d’appello potrebbe essere più vicina.