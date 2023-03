Bologna: il medico Paolo Borri trovato morto in giardino, è giallo

Paolo Borri, medico di 66 anni, trovato morto in provincia di Bologna

San Lazzaro (Bologna), 1 marzo 2023 – Quello che a prima vista sembrava con ogni evidenza un suicidio, appare ora, invece, sempre più un mistero da risolvere. Si tinge di giallo la frazione La Mura San Carlo, ai margini di San Lazzaro di Savena, dove nel primo pomeriggio di lunedì, in un cortile condominiale di via del Seminario, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Si tratta di Paolo Borri, oculista di 66 anni, originario della provincia di Arezzo. Tutti i lati oscuri della fine di Borri Dalla pistola allo zainetto in spalla E quella che inizialmente pareva destinata a essere una tragica morte amministrativa, e come tale archiviata dall’autorità giudiziaria, ora porterà la Procura ad aprire un fascicolo, con tutta probabilità per omicidio, per il momento contro ignoti. Il magistrato che coordina le indagini sull’accaduto è il sostituto procuratore Antonello Gustapane. I fatti. Erano quasi le 15 di lunedì quando una donna, che vive nella stessa villetta di via del Seminario in cui abitava Borri, in affitto proprio dall’oculista, lo ha trovato riverso a terra, nell’ampio giardinetto che circonda la proprietà dove il sessantaseienne risiedeva. Oculista morto a Bologna, i sospetti dei parenti di Paolo Borri ...