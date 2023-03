Paolo Fresu apre le porte al Paradiso Jazz

Quando il gotha del jazz mettendo piede nella galassia Arci diviene elica per il paradiso nasce un’assonanza perfetta, non solo onomatopeica, con "Paradiso Jazz Festival". Rassegna griffata Marco Coppi nella sala teatro del circolo di San Lazzaro di Savena. Passerella - la quindicesima - di geni di inedite avventure musicali in cinque date, da domani al 22 maggio (ore 21.30): atto primo affidato a Paolo Fresu, una tromba piegata verso l’espressività, veemente e rapsodica nella costruzione, con sequenze di torsioni blues. Un’effettistica da sogni sospesi prodotta con Dino Rubino al pianoforte e Marco Bardoscia al contrabbasso, plateau allargato dal bandoneon di Daniele Di Bonaventura.

Tema del concerto la colonna sonora del docufilm "The Beat Bomb" del regista Ferdinando Vicentini Orgnani - oggi in Cineteca alle 20.30 - in cui il trombettista (anche al flicorno) rovista l’utopia della "beat generation" ritessendo la trama dell’incontro tra il regista e il poeta Lawrence Ferlinghetti, di quell’epopea produttore e vate. Il 3 aprile la Trilok Gurtu Band s’avvale della tecnica percussiva del leader che celebra l’incontro tra Oriente e Occidente, spalancando le porte a jazz, rock e pop. Gli altri sono Frederic Köster alla tromba, Tulug Tirpan al piano e tastiere e Johnatan Cuniado al basso.

Poi su "Routes Discovery" (17 aprile) planano Hamilton De Holanda (mandolino a 10 corde) e Nduduzo Makhathini (pianoforte), leggende in vita che fanno del Dna del patrimonio culturale l’antidoto al razzismo dei rispettivi paesi (Brasile e Sud Africa). A maggio (8) da Dave Weckl e Tom Kennedy, batterista e bassista elettrico di verve planetaria, ci attendono incanti jazz fusion con Eric Marienthal al sax e Stu Mindeman alle tastiere. Sipario lunedì 22 su Dado Moroni (piano), Eddie Gomez (contrabbasso) e Joe La Barbera (batteria) che omaggiano Bill Evans con "Kind of Bill".

Gian Aldo Traversi