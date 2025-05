Paolo Guido nuovo procuratore di Bologna: chi è

Bologna, 14 maggio 2025 - E' Paolo Guido il nuovo procuratore di Bologna. La sua nomina è stata votata questa mattina dal plenum del Csm con 15 voti, contro i 12 andati all'altra candidata Rosa Raffa, attuale procuratore aggiunto a Messina. Tre invece gli astenuti.

La Quinta commissione del Csm - quella che si occupa di incarichi direttivi e semidirettivi - si era divisa a metà, assegnando a entrambi i magistrati tre voti.

Guido al posto di Amato

Guido, che era stato proposto in commissione da Eligio Paolini, Ernesto Carbone e Claudia Eccher, va a ricoprire il posto lasciato vacante da Giuseppe Amato, che dopo otto anni come procuratore capo di Bologna ora guida la Procura generale di Roma.

La carriera di Paolo Guido

Guido, che è stato prima pm e poi procuratore aggiunto a Palermo, si è occupato di numerose indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso, tra i territori di Agrigento, Trapani e del capoluogo siciliano, e da ultimo quella che ha portato alla cattura del latitante Matteo Messina Denaro e all'individuazione dei suoi fiancheggiatori.

Carbone: “Guido, la scelta migliore”

"Su Bologna concorrevano tanti magistrati e tutti con eccellenti profili. Ringrazio i componenti della V commissione per il lavoro non facile svolto in questi mesi. La scelta di Paolo Guido al vertice della Procura è la scelta migliore. Un magistrato che lavora in silenzio e che ha dimostrato con la cattura di Matteo Messina Denaro le sue grandi capacità”, così il presidente della V commissione (incarichi direttivi e semidirettivi) del Csm, Ernesto Carbone.