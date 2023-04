Paolo Laino presidente Ascom "Vogliamo rimetterci in gioco"

Cambio della guardia all’insegna del rinnovamento alla Confcommercio Ascom di Calderara di Reno. Paolo Laino, parrucchiere titolare della storica Evolution Acconciature, è il nuovo presidente, affiancato fino al 2027 da una rinnovata e numerosa squadra di commercianti calderaresi: Roberto Rubbini titolare dello storico Panificio Rubbini nel ruolo di Vice Presidente e, nel ruolo di consiglieri, Patrizio Greco, titolare del Bar Pasticceria Sacco, Laura Campedelli, titolare della Tabaccheria Domas, Meris Timellini, titolare della Sanitaria Calderara, e Alessandra Melagrani titolare della Gelateria Mille Tentazioni. L’assemblea si è svolta al Bar Pasticceria Sacco, rinomata pasticceria del centro storico di Calderara. Questa è stata l’occasione per fare il punto sull’attività svolta dall’Associazione nell’ultimo mandato e per delineare le priorità programmatiche del nuovo quinquennio.

"Ringrazio tutti i commercianti che sono riusciti a essere presenti per avermi affidato questo importante ruolo – commenta Paolo Laino, neo presidente della Circoscrizione Ascom di Calderara –. Si è formato un consiglio direttivo molto motivato e unito, con una gran voglia di mettersi in gioco per rafforzare la presenza della nostra associazione sul territorio, che mi affiancherà nella promozione di iniziative ed eventi che possano portare ad uno sviluppo del tessuto imprenditoriale calderarese".