Paolo Mengoli, 55 anni di carriera: Grande festa ad Ozzano con 'Agosto con Noi'

di Gianni Leoni

Una lunga striscia di successi, canzoni, applausi e richieste di bis quanti ce ne stanno in 55 anni di onorata carriera.

Mille palcoscenici, mille serate, annunci, sipari, tv, radio, sale, feste importanti e ritrovi con gli amici. Insomma: una bella carriera tutta in note musicali.

"Cominciai nel ’68 a Castrocaro con i brani ‘Per un momento ho perso te’ e ‘Portami tante Rose’. C’era anche Fiorella Mannoia. Adesso, cinquant’anni dopo voglio festeggiare le nozze d’oro con la musica proprio qui, ad ‘Agosto con noi’, una bella manifestazione a favore dell’istituto Ramazzini impegnato nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Partecipo con grande piacere a questa rassegna da almeno trent’anni. Spero di essere stato utile e comunque posso dire, non senza un certo orgoglio e ovviamente senza confronti e solo a livello statistico, che abbiano percorso tanta strada insieme perché l’istituto lavora nella ricerca da oltre 50 anni e io porto in giro la mia voce più o meno dallo stesso tempo". Non nasconde una certa emozione, Paolo Mengoli, riconosciuto artista bolognese presente da sempre ad ‘Agosto con noi’ in programma da domani al 16 agosto nell’area antistante il palazzetto dello Sport di Ozzano.

"Presenterò un video, con voce dal vivo, dedicato al centenario della nascita di Papa Giovanni II, un altro filmato nel quale rendo omaggio, con Morandi, a Lucio Dalla e una serie di motivi recenti come ‘Bologna casa mia’".

Mengoli dividerà il palcoscenico con altri validi artisti, presentati da Umberta Conti e tutti pronti a dare una mano al Ramazzini. Il programma mette in fila 14 bellissimi appuntamenti di musica, cabaret, numeri di arte varia, fuochi d’artificio, magia e illusionismo compresi.

A due passi dal palcoscenico, una fornita cucina propone primi e secondi piatti, salumi, vino, crescentine e dolci. Piacevole serate estive, quindi, con la partecipazione di tanti artisti: da Iskra Menarini ad Andrea Mingardi , da Marco Morandi a Michele, da Fio Zanotti a Marco e Marta Ferradini , da Franco Fasano a Roberto Scaglioni a Massino Budriesi , a tantissimi altri. Ci sarà da divertirsi, insomma, perché arte e musica quando sono genuini si fondano in un unico piacevole sapore.