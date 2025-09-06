Paolo Nerozzi è morto, addio al sindacalista: il ricordo di Cgil, Lepore e Pd

Bologna, 6 settembre 2025 – Addio a Paolo Nerozzi, per tanti anni dirigente della Cgil e poi senatore del Pd. Aveva 76 anni. Bolognese, ha svolto la sua carriera nella Funzione Pubblica della Cgil, della quale è stato segretario nazionale, per poi entrare nella segreteria della Cgil, prima con Sergio Cofferati poi con Guglielmo Epifani. Nel 2008 è stato eletto, per una legislatura, al Senato.

Il cordoglio della Fp Cgil

“Questa mattina è venuto a mancare Paolo Nerozzi”, già “segretario generale nazionale della Fp Cgil, protagonista di una stagione straordinaria di cambiamenti che hanno dato forza al lavoro pubblico”, a darne notizia con un post su Facebook è la stessa Fp Cgil nazionale, condiviso poi anche dalla Cgil dell’Emilia-Romagna. Anche la Fp Cgil bolognese ricorda il sindacalista, definendolo “protagonista di una grande stagione di riforme delle Pubbliche amministrazioni del Paese alla metà degli anni ‘90. Tra le altre cose – ricorda il sindacato – a lui principalmente, assieme al professor D’Antona, si deve la legge sulla rappresentanza nel pubblico impiego, con le elezioni delle Rsu”.

Il cordoglio del sindaco

Al cordoglio si unisce anche il sindaco Matteo Lepore che, in una nota, “con profonda tristezza”, ricorda come Nerozzi si sia distinto come “protagonista del movimento sindacale, a partire dal suo impegno nella Cgil e nella vita politica del Paese. Ha dedicato tutta la sua vita alla tutela del lavoro, dei diritti, della giustizia sociale. La sua passione civile e politica lo ha portato a sedere in Parlamento, dove ha continuato a lavorare con determinazione per la sicurezza sul lavoro, la dignità dei lavoratori e la costruzione di un sistema di tutele più equo e universale. Lo ricordiamo per il suo impegno profondo per un’Italia più giusta, più attenta alle fragilità, capace di ascoltare il mondo del lavoro in tutte le sue trasformazioni. Bologna lo saluta con riconoscenza e affetto, stringendosi alla sua famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”.

Il ricordo del Pd

Anche il segretario provinciale del Pd di Bologna Enrico Di Stasi ricorda la Nerozzi: “Dalla Cgil emiliana alla segreteria nazionale confederale, fino all’impegno politico e parlamentare nel Pd, ha dedicato la sua vita alla difesa del lavoro e della giustizia sociale. Alla sua famiglia, ai compagni e alle compagne della Cgil - conclude - va il nostro cordoglio più sentito e la gratitudine per un impegno generoso e appassionato”.