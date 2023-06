Paolo Nori e Filuzzi in piazza della Pace

Il Bologna Portici Festival accende da oggi piazza della Pace, con alcuni degli appuntamenti clou della rassegna (fino al 18 giugno). Alle 19.30 Paolo Nori presenta il monologo inedito: sarà la restituzione di un lavoro commissionato dal Comune che allo scrittore ha chiesto di percorrere a piedi e attraversare i portici per coglierne e descrivere lo spirito del luogo. Dalle 21 la piazza si trasforma in una balera del Novecento con il primo appuntamento della Filuzzi in Piazza. I ballerini dell’associazione 8Cento si esibiranno in valzer, polche e mazurche, mentre il Quartetto di Massimo Budriesi omaggerà le musiche di Leonildo Marcheselli e Ruggero Passarini. Danza, recitazione e canto si fondono invece nel Concerto per i Portici della Bernstein School of Music in programma in Piazza Maggiore alle 21.30.