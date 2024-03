Paolo Nori e la notte al museo

Deve essere un momento emotivamente impegnativo, questo, per Paolo Nori, innamorato della cultura russa, del popolo russo, dell’arte russa, del camminare nelle sue strade. Anzi, lo è già da un po’. Da quando aveva ricevuto dalla casa editrice Laterza la proposta di scrivere un libro su un museo e lo scrittore aveva scelto il Museo Russo di Pietroburgo. Purtroppo la missione non è stata "accomplished" ed è questo ed altro che racconta nel suo ultimo romanzo ’Una notte al Museo Russo’ che presenta oggi alle 18 in Salaborsa con Nicola Borghesi e Alessandro Freno. "Quando visito il Museo Russo, fin dalla prima volta, nel 1993 – ha scritto qualche giorno fa sul suo sito – ho come l’impressione di leggere un libro di storia. Per quello ero molto contento della prospettiva di passarci, con l’aiuto della direzione del Museo, una notte. Ecco. Non ci sono riuscito". Scrive poi: "E parlare di Russia, in questo periodo, fa male. Per chi, come me, è appassionato di letteratura russa, questo è stato un periodo molto doloroso, ancora di più per via del fatto che il nostro dolore, rispetto al dolore vero, scatenato da questa guerra, non vale niente. Ho detto questa cosa a Roma, alla presentazione del libro, alla fine mi si è avvicinato un signore vestito di nero, mi ha preso il braccio mi ha detto, in russo: ’Vaša bòl’ – moja bòl’. Il suo dolore è il mio dolore".

b. c.