Paolo Nori e le rime di Baldini

’Chiudo la porta e urlo’ (Mondadori) è l’ultimo libro di Paolo Nori, che sarà presentato oggi alle 18 al Modernissimo nell’ambito della rassegna ’Le voci dei libri’. Un viaggio dedicato a Raffaello Baldini, un poeta grandissimo eppure pochi sanno chi è, e di quei pochi, pochissimi ne hanno riconosciuto la voce. Perché scrive nel bel dialetto di Sant’Arcangelo di Romagna? Ma no. Perché Paolo Nori ci rammenta che è poeta enorme anche nel bell’italiano con cui il poeta ha sempre tradotto a pie’ di pagina i suoi versi. Un dialogo intimo e appassionato, come è nel carattere dello scrittore, che si commuove per questa vicenda e ce la fa sentire vicina.