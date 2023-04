Paolo Rossi: "Nessuno mi può fermare"

di Claudio Cumani

Ma i comici protagonisti di ‘Lol’ fanno lo stesso suo mestiere? Paolo Rossi, l’affabulatore irriverente, non ha dubbi: "Certo che sì, propongono semplicemente un altro genere. Io comunque non potrei andare in quella trasmissione perché rido di tutto tranne che dei miei colleghi".

È una critica?

"Macché. Il fatto è che se uno è bravo mi fa arrabbiare perché comincio a pensare come mai quell’idea non è venuta prima a me... Noi attori siamo fatti così".

Lontano dalle tentazioni televisive, il signor Rossi torna in scena domani sera al Duse, accompagnato dall’inossidabile band ‘Virtuosi del Carso’, per un assolo dal titolo emblematico ‘Scorrettissimo me’.

Una serata in puro stile stand up per parlare della nuova censura del politically correct, della cancellazione della memoria, del virus dell’informazione, del pensiero unico. Una serata ‘illegale’ che richiama la terminologia cara all’attore: teatro d’emergenza, delirio organizzato, teatro di rianimazione.

Rossi, il titolo dello spettacolo è una dichiarazione di intenti?

"Lo spettacolo ha cambiato sette titoli e quello che rimane valido è il sottotitolo ‘Per un futuro immenso repertorio’. Lo abbiamo costruito durante il lockdown perché scorrettamente non ci siamo mai fermati e abbiamo aggirato le regole, pur rispettandole. Ho fatto teatro nei cortili delle casa di ringhiera, e ho creato nei musei visite guidate alle prove dello spettacolo. È un’evoluzione del teatro popolare che mi ha permesso di avere il polso della realtà e di capire cosa vuole il pubblico".

Ma possono convivere, come lei sostiene, generi diversi come stand up e commedia dell’arte?

"Da perito chimico quale sono la mia risposta è sì: facendo reagire elementi apparentemente lontani esce una terza cosa. Del resto, nessuno ha mai visto la commedia dell’arte com’era in realtà. E quanto alla stand up, non la faceva forse già un attore come Walter Chiari magari senza saperlo? I tempi cambiano, bisogna recitare nell’aula magna delle università e nelle cantine riadattate a teatro. Io voglio vivere di quello che dà il pubblico, lontano da bandi e gare".

Cosa racconta nello spettacolo?

"Racconto quello che mi è successo, visto che che il pensiero comico è allegramente negativo e il pensiero unico tristemente positivo. Uso il repertorio come le corde di un ring per rimbalzarlo e renderlo irriconoscibile. I tempi sono difficili ma veloci, perché le idee cambiano di posto ed è difficile orientarsi".

Come sta la satira?

"In questo momento pochi se la passano bene, a parte le agenzie che prestano soldi. Io sto bene, della satira non so. Forse gli anni d’oro sono passati e questo non è più il momento di dare risposte ma di formulare domande. Per quel che mi riguarda ho coniato una definizione riferita alla mia responsabilità: indenunciabile. Vuol dire che nessuno mi può fermare".

Cos’è oggi la comicità?

"Un genere alto, nobile, laico, politico. E rischioso, visto che a volte chi fa il mio mestiere si è preso troppo sul serio".