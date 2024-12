Paolo Ruffini è ’Il Babysitter’

Paolo Ruffini porta a teatro ’Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai’. Scritto dall’attore, regista e produttore livornese assieme ad Andrea Delfino, lo spettacolo approda stasera alle 21 al Teatro Celebrazioni. Accanto a Ruffini sul palcoscenico, i tre piccoli interpreti Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi – selezionati a partire dal podcast che ha dato origine allo spettacolo per spontaneità e attitudine artistica – e al pianoforte Claudia Campolongo, già curatrice della regia e delle musiche del podcast. Cosa succede se Ruffini, mentre sta per dare il via allo show, viene interrotto da tre bambini che si sono persi? Bisogna occuparsi di loro...