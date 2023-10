Papà accusato di abusi, archiviato. “Bimbo suggestionato dalla madre”

Bologna, 20 ottobre 2023 – Un’accusa atroce: quella di avere abusato sessualmente del figlioletto di appena otto anni, bambino per giunta con problemi di salute certificati. Era luglio 2022 quando l’indagato, un cinquantenne bolognese, al rientro da un viaggio di lavoro ha trovato i carabinieri ad attenderlo all’aeroporto Marconi.

L’inizio di un incubo. Ora però terminato: l’uomo, affiancato dall’avvocato Duccio Cerfogli, è stato nei giorni scorsi prosciolto da ogni accusa, a seguito anche dell’incidente probatorio del figlioletto, che, udito in forma protetta, ha fatto propendere la Procura di Como (città in cui risiede la mamma del bambino) e il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale per una archiviazione, nonostante l’opposizione presentata dalla madre del piccolo. Pur dopo l’esito del processo, però, papà e figlio non si sono ancora rivisti.

Il bimbo, che oggi ha 9 anni, durante la testimonianza secondo la Procura è più volte entrato "in grossa contraddizione" con le versioni precedentemente riferite, e l’attendibilità delle sue accuse contro il papà è parsa al magistrato "inquinata" da "elementi suggestivi", anche se "involontari", da parte della madre.

Andiamo con ordine. La coppia, non sposata, si lascia quando il figlio ha due anni. La mamma torna in Lombardia, sua regione d’origine; il papà bolognese ha diritto a vedere il bimbo a weekend alternati, alcuni a casa della madre (occasioni in cui dorme in un vicino hotel, da solo), altri in cui lo ospita qui in città, nella casa in cui vivono anche i nonni. Sempre però in presenza della ex, che si ferma anche a dormire con il bimbo.

Nel 2022 però le cose precipitano. La donna un giorno sente l’ex compagno parlare col figlio di un gioco che sarebbero soliti fare nel lettone. La cosa l’allarma, tanto da chiedere con concitazione al figlio, una volta soli, delle spiegazioni. Il bimbo racconta quindi che il papà ha abusato di lui. Naturalmente, scoppia il caos: la donna riferisce i propri timori alla pedagogista del bambino, che lo interroga e poi conferma i timori della madre. Scatta la denuncia.

Si arriva così all’incidente probatorio, per ’cristallizzare’ le accuse. La psicologa forense incaricata dal gip di Como certifica la capacità del piccolo di testimoniare, nonostante le sue "debolezze" note. Durante l’audizione però il racconto del bambino, che narra di essere stato violato "con dei peluches", presenta "numerose criticità", secondo il gip, che così motiva la decisione di archiviare il fascicolo.

"I fatti raccontati paiono piuttosto inverosimili – analizza infatti – e non supportati, anzi smentiti, da riscontri esterni". Inoltre, "la genesi delle rivelazioni risulta irreversibilmente compromessa da suggestioni indotte (pur in buona fede) dalla madre", che potrebbero avere portato a una "sovrapposizione o confusione tra realtà e immaginazione inestricabile". Data la gravità del reato, erano state predisposte anche intercettazioni telefoniche sui cellulari dei genitori; le conversazioni dell’indagato avrebbero "offerto elementi di segno contrario all’ipotesi accusatoria".

E ora? Papà e figlioletto non si sono ancora rivisiti: al tribunale civile è in corso il processo per l’affidamento, mentre della vicenda si sono interessati i servizi sociali, che stanno cercando il modo più ’dolce’ per reintrodurre il piccolo a una relazione col padre, tanto bruscamente interrotta. "Purtroppo capitano situazioni in cui madri, dopo la separazione dai compagni, li accusano pretestuosamente per ottenere l’affido esclusivo dei figli e ’cambiare vita’ – commenta l’avvocato del padre, Cerfogli –. Per fortuna, in questo caso è emersa la verità".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui