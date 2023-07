"Papà era uomo di grande fede E ha avuto una vita bellissima"

"Papà ha avuto una vita bellissima. E oggi dobbiamo ringraziare per questa vita vissuta e donata. Anche se più una persona è per te importante e cara, più fai fatica a salutarla". Don Matteo Prodi, uno dei quattro figli di Vittorio, ricorda il padre. Uomo "di grande fede, un giorno mi disse che il suo scopo era servire il Signore in santità e giustizia. Voleva incarnare la santità ricevuta da Dio in una giustizia per gli uomini, per una società migliore". E questo, commenta don Matteo, "è riuscito a fare, con passione: in famiglia, nel lavoro all’Università, poi in politica, prima in Provincia poi al Parlamento europeo, dove si è speso con tutte le sue capacità su temi come l’ambiente e la cosa comune".