Papà fa arrestare il pusher: "Mio figlio va a comprare droga. Andate anche voi e fermatelo"

Bologna, 12 gennaio 2024 – Ha chiamato la polizia subito dopo che il figlio, in crisi di astinenza, si era allontanato da casa con 250 euro in tasca, buona parte dei quali sarebbero finiti a rimpinguare le finanze del suo spacciatore. E la polizia, grazie alle informazioni fornite dal papà coraggio, è riuscita non solo a rintracciare il ragazzo, ma anche a fermare il pusher, un italiano di 48 anni. Tutto è iniziato intorno alle 3 dell’altra notte, quando l’uomo, un avvocato, ha chiamato la centrale operativa del 113, raccontando che il figlio si era presentato poco prima a casa sua, in evidente stato di difficoltà, chiedendo ai genitori dei soldi perché stava male e aveva bisogno di una dose. Ottenuti 250 euro, se ne era andato di corsa. Il papà ai poliziotti aveva poi spiegato di aver già seguito in passato, in una circostanza simile, il figlio, fino a un appartamento in via Stalingrado dove presumibilmente, per il genitore, viveva il pusher.

Con queste informazioni i poliziotti delle Volanti si sono subito messi in cerca del ragazzo, rintracciato nei pressi di porta San Vitale pochi minuti dopo. Hanno chiesto al giovane dove stesse andando. E lui ha prima risposto che andava dalla fidanzata; poi, incalzato, ha ammesso di essere diretto a casa del suo spacciatore: "Ho 250 euro, 200 li userò per comprare droga", ha detto il ragazzo agli agenti. Un acquisto che stava per fare proprio in via Stalingrado, come aveva detto al 113 il papà.

I poliziotti hanno allora proposto al ragazzo ad andare insieme nell’appartamento del pusher: il giovane, come fatto tante volte, una volta sotto casa dello spacciatore ha suonato al citofono, presentandosi per nome, come un vecchio amico. E il pusher ha subito aperto, senza sospettare nulla. Senza immaginare che, di lì a un attimo, a casa sua assieme al solito cliente sarebbe entrata pure la polizia. Gli agenti, che hanno così colto di sorpresa l’uomo, hanno controllato l’appartamento, un vero e proprio bazar della droga. E hanno così trovato, nella disponibilità dell’uomo che condivideva l’abitazione con altre due persone, 50 grammi di hashish, 6 di cocaina, due bilancini ancora sporchi di coca, materiale per confezionare le dosi e pipe per fumare il crack. Tanto è bastato per fare scattare le manette per spaccio nei confronti dell’uomo. Tutto il materiale trovato nell’appartamento è stato sequestrato.