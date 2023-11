Il Papa non sta bene ma incontra lo stesso i bambini

Bologna, 6 novembre 2023 – Papa Francesco incontrerà comunque i bambini questo pomeriggio. Nonostante il raffreddore, che gli ha impedito di leggere il discorso questa mattina nell’udienza con i rabbini europei, il Pontefice sarà comunque presente all’evento “I bambini incontrano il Papa”.

Tra i 7mila bambini presenti provenienti da 84 paesi del mondo, ce ne saranno 180 dall’Emilia Romagna, partiti questa mattina da Bologna a bordo di un treno speciale. I piccoli, insieme ai loro accompagnatori, incontreranno Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano alle 15.30.

Durante l'evento, si esibiranno sul palco anche il Piccolo Coro dell'Antoniano e il cantante Mr. Rain, mentre quattordici bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande Papa sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

Giornata di pace

"La giornata sarà un’onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento - ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire”.