"Papà mi bacia". E mima la violenza coi peluche

"Papà mi bacia sul collo. Hai presente come fanno le coppie di fidanzati? Lui con me fa così". È finito in carcere per violenza sessuale aggravata continuata un 62enne albanese accusato di aver commesso, ripetutamente, abusi sulla figlia, minorenne e con disabilità intellettiva. La misura cautelare è stata emessa, a seguito di un’indagine lampo dei carabinieri della Compagnia di Molinella, dal giudice Maria Cristina Sarli che rileva, nell’ordinanza, "gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato".

Tutto è partito da una segnalazione dei servizi sociali, avvenuta il 15 settembre scorso, che stavano seguendo la minorenne, che viveva da sola col padre, poiché la madre era deceduta nel 2022. La ragazzina, infatti, avrebbe dapprima, con poche parole descritto agli operatori sociali alcuni atteggiamenti del padre risultati da subito anomali, poi "la minore non riuscendo a descrivere bene una scena, l’avrebbe mimata con l’ausilio di alcuni pupazzi – scrive ancora nell’ordinanza il gip Sarli –. Baci sul collo, sui capelli e scene sessuali di vario genere".

Stando a quanto emerso, durante alcuni degli incontri con gli assistenti sociali e i carabinieri "la ragazzina sfregava nervosamente le mani", aggiunge il giudice nelll’ordinanza.

Alla bambina, che è stata prontamente allontanata dal domicilio e alloggiata in una struttura segreta, nell’ultimo periodo erano stati anche somministrati farmaci a causa del forte stress: "Era solita assumere gocce di Xanax prescritte dal medico per tranquillizzarsi. In passato erano avvenuti episodi di aggressività contro il padre – si sottolinea nell’ordinanza –. A marzo aveva impugnato un coltello contro di lui per poi lanciargli addosso alcuni oggetti".

Il gip Sarli, infine, sottolinea: "Il racconto degli abusi subiti - riferiti dalla ragazzina - è intrinsecamente credibile. La giovane ha mostrato di percepire i fatti in maniera accurata. Ha rievocato i fatti accaduti in modo spontaneo e senza contraddirsi. La narrazione dei fatti, nella sua semplicità, è stata puntuale. Non si può, inoltre, ritenere che la minore sia stata suggestionata da taluno posto che non risulta avere attorno a lei figure di riferimento che possano averla influenzata nè risulta aver riferito ad altri gli episodi poi narrati. In ordine alla scelta della misura richiesta dal pm (Augusto Borghi; ndr) si osserva che sussistono i presupposti specifici per la l’applicazione della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di violenza sessuale. La misura richiesta appare l’unica in grado di tutelare le esigenze cautelari tratteggiate. La custodia carceraria risulta proporzionata, poi, alla gravità dei fatti".

Zoe Pederzini