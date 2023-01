Papà Vincenzo ci crede ancora: "Lui era lucido. E va condannato"

"Non siamo ancora caduti da cavallo. Siamo fiduciosi". Così Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, la quindicenne uccisa a Monteveglio a giugno 2021, commenta la decisione della Corte d’Appello di rinviare la decisione sul baby killer della figlia, per poter prima risentire gli esperti nominati da tribunale e parti che hanno dovuto valutarne la capacità di intendere e volere. "Credo dovranno per forza confermare la condanna: gli psichiatri concordavano sul fatto che fosse lucido al momento dell’omicidio", conclude il padre della giovanissima. Il quale ieri – come per tutte le udienze di primo grado – si è presentato davanti alla Corte d’appello assieme alla moglie e ad alcuni amici, con l’avvocato Giovanni Annunziata. Nessuno di loro però è potuto entrare in aula, dato che i giudici hanno optato per la camera di consiglio a porte chiuse, come previsto in caso di processo a minorenni. "Se non cambiano la legge siamo in un mare di guai – scuote la testa l’avvocato Annunziata –. È imbarazzante tenere fuori dalla porta i genitori di una figlia unica assassinata. Capisco la tutela dell’imputato, costituzionalmente garantita, ma bisogna tenere conto delle esigenza delle persone offese. Serve una riflessione". L’avvocato si sta impegnando anche per chiedere una riforma dell’ordinamento circa le attenuanti automatiche nei processi a minori.

f. o.