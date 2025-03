Papaleo: "A teatro mi muovo sul confine"

Farsi gioco delle piccolezze morali di chi detiene il potere. Almeno a teatro. Nikolaj Gogol lo faceva due secoli fa, sbeffeggiava la Russia dello zar Nicola I, consegnandoci uno dei suoi capolavori, L’ispettore generale. A portarne al Celebrazioni, domani e sabato alle 21, una riduzione è Rocco Papaleo con la regia di Leo Muscato. La trama si basa su un equivoco: Chlestakov (interpretato da Daniele Marmi) è un giovane di passaggio in un remoto paesino che viene scambiato per un ispettore spedito dallo zar a indagare sulla condotta dei funzionari cittadini. Papaleo è il podestà del paesino, che vive il giorno più lungo della sua esistenza con il timore di essere smascherato.

Che personaggio è il suo podestà?

"È un forte con i deboli e un debole con i forti. Quel tipo di atteggiamento molto diffuso all’interno delle gerarchie sociali. Il regista ha ridotto l’opera mantenendo la linea narrativa, fedele a Gogol. E io, con il mio podestà, ho cercato di inserirmi nell’ingranaggio, con rispetto e un briciolo di creatività".

Ci ha messo del suo?

"Sì, la musicalità. Il mio stile – non concesso che ne abbia uno – si basa sulla ricerca di verità e musicalità. La prima nella recitazione è necessaria, ma non sufficiente. Si aggiunge la ricerca musicale, l’essere avvolgente. Ecco: una verità ‘sensuale’".

Ha detto che le sarebbe piaciuto ambientare la pièce durante il fascismo in un paesino dell’Italia meridionale anziché nella Russia zarista…

"Sì, avrei riproposto questo meccanismo in una realtà un po’ più vicina e più italiana, che parlasse al presente in modo più diretto. La distanza con la Russia dà la sensazione di parlare di qualcosa di esotico. Invece il testo parla al presente, a noi". Fu scritto nel 1936. In che modo lo fa a distanza di quasi due secoli?

"La sua forza risiede nel livello in cui parla dell’uomo, della sua natura, della sua fragilità e disonestà. Componente che è dentro tutti noi. C’è chi la tiene a bada e chi invece ne è vittima".

Ha detto di ritenersi un ‘melancomico’. Cosa significa?

"Mi piace la commedia alta, che anche faccia riflettere. Diciamo che ne ho proprio bisogno. Non sempre ho avuto questa opportunità, soprattutto nei film, ho interpretato personaggi comici quasi bidimensionali. Mi piace muovermi su quel confine, è quello che amo anche come spettatore: la commedia che contenga dolore e la possibilità di commuovere".

È in sala in ‘FolleMente’ di Genovese. Pensa ancora che il legame con il teatro sia come un matrimonio e il cinema l’amante?

"Non mi ricordo di averlo detto, ma mi fa piacere assumermi questa responsabilità. Il teatro è il rapporto solido con il mio lavoro, anche se vengo percepito come attore di cinema perché ho fatto tanti film e credo di essere conosciuto soprattutto per quello".

Le dispiace?

"No. Cerco di portare il cinema a teatro e il teatro al cinema. Non vedo una barriera tra le due espressioni, diverse ma complementari. Vivono un processo di osmosi".

Ha scritto libri, fatto cinema e tv, condotto Sanremo. Le manca solo la regia teatrale.

"Per il momento non me la sento. Una pièce non l’ho mai scritta, ma se dovessi farlo probabilmente mi lancerei anche nella regia".

A Bologna cosa la lega?

"Una coincidenza. Ero all’Arena del Sole con Alessandro Haber per le prove di Un’aria di famiglia, quando nacque mio figlio. Partii subito per la Svizzera, è nato lì. Ma Bologna è stata la prima città che ha visitato".