Pappa negli asili nidi, arriva Ribò. La novità per l’estate e per sei plessi. I sindacati sul piede di guerra

Ribò entra nei nidi comunali: a luglio in tutti, da settembre in sei, cioè Primavera, Amico Gattone, Spazio, Zucchero Filato, Lepido e Betti. Ribò è la società 100% Camst che ha vinto l’appalto per cucinare i 18.500 pasti dalle materne alle medie, con una gara quinquennale da 77 milioni di euro che scadrà il 31 agosto. "Ci stiamo pensando" dice l’amministrazione sulle due novità, per molti versi rivoluzionarie. Nei nidi infatti ora la cucina è interna: la pappa è preparata dalle dade, diventate punto di riferimento per i genitori, tanto che il Comune ha pubblicato ‘Bolli bolli pentolino fai la pappa al mio bambino: le ricette dei nidi d’infanzia comunali di Bologna’.

Tuttavia chi ha l’occhio lungo, come Sgb, vede in queste mosse l’aprirsi di uno spiraglio all’esternalizzazione del pasto dei nidi. "Il Comune – accusa infatti il sindacato – mira a diminuire i dipendenti anche nei servizi, sostituendoli con personale di appalti, pagato ancora meno. La stagione di austerity del Comune, cominciata con l’aumento spropositato del biglietto, ora colpisce anche il fronte interno. Li contrasteremo in tutti i modi". A cominciare dallo sciopero nei servizi 0-6 il prossimo 21 marzo. Questo mentre la consigliera di FdI, Manuela Zuntini, chiederà alla giunta chiarimenti.

I punti. Partiamo dai sei nidi che, se tutto fila liscio, avranno il vassoio di Ribò (o di chi vincerà l’appalto). "Stiamo valutando se mettere nella nuova gara i sei nidi senza cucina per sgravare quelli che cucinano per due – spiega il Comune –. Questi sei, infatti, hanno il pasto proveniente da cucine di altri. Così si alleggerirebbe il lavoro del personale di cucina, che preparerebbe i pasti solo per la propria struttura". Per quanto riguarda i nidi aperti a luglio, invece, il Comune ha pensato di bussare a Ribò affinché le dade non patissero più il caldo davanti ai fornelli. L’estensione dell’appalto coprirebbe i costi, almeno per il 2025. Allo "stiamo valutando" comunale corrisponde una variazione di bilancio che, rileva la consigliera di FdI Zuntini, verrà discussa lunedì nell’apposita commissione.

Per il 2025, il Comune investe sulla refezione estiva 94mila euro presi dalla ‘spesa di personale a tempo determinato’, più 10mila dalla ‘riduzione della spesa per trasferimenti servizi conciliativi’ e 48.750 dalla riduzione della spesa delle derrate. Circa le stesse voci per il 2026: un milione di euro sul vassoio, dalla ‘riduzione spesa per i nidi’; 94mila dal personale; 10 mila dai servizi conciliativi e 48 mila dalle derrate. Infine, per il 2027, c’è un milione in meno dalla spesa per i nidi; 94mila euro dal personale; 10mila euro dai servizi e 48 mila dalle derrate. Per il Comune, "nel caso si trovi un accordo" sulle pappe esternalizzate, "dobbiamo avere le risorse già pronte: 2025 per quest’estate, 2026 e 2027 da mettere a bando con la nuova gara".

Federica Gieri Samoggia