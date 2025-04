Pappalardo contro Papa Francesco, i legali di Bologna: “Parole inaccettabili, Nordio agisca”

Bologna, 23 aprile 2025 – Dopo i post choc di Antonio Pappalardo, direttore della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche, contro Papa Francesco, arriva oggi la richiesta da parte dell'Ordine degli avvocati di Bologna di un intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito.

"Intolleranza, pregiudizio e odio non sono sentimenti che ben si sposano con l'importante incarico di responsabile di Giustizia minorile, ruolo che dovrebbe denotare umanità, accoglienza, anche in virtù del contesto in cui si opera". Si legge in una lettera che l'Ordine degli avvocati di Bologna ha inviato al capo Dipartimento di Giustizia minorile, al Consiglio nazionale forense e all'Organismo congressuale forense in merito alle frasi offensive che Antonio Pappalardo avrebbe postato su Telegram: “Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa”.

Quindi l'Ordine fa sapere di aver chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio "di valutare la sussistenza dei requisiti affinché il dottor Antonio Pappalardo continui a ricoprire la mansione".

La presa di posizione "segue quanto accaduto ieri, con particolare riferimento a giudizi gravemente lesivi espressi dal dottor Pappalardo attraverso canali di comunicazione a lui riferibili (in particolare un canale Telegram, ndr) e che hanno riguardato, nel caso specifico, la morte di Papa Francesco e il suo operato".

Sulla vicenda, il ministero della Giustizia ha reso noto già ieri che il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, Antonio Sangermano, ha immediatamente disposto "un'indagine conoscitiva" sulle parole di Pappalardo. Parole che l'Ordine degli avvocati bolognese definisce "ingiuriose e inaccettabili", che tiene anche a "censurare gli atteggiamenti di intolleranza non celati anche nei confronti di cittadini extracomunitari". Questo "ci porta a manifestare seri dubbi sulla effettiva imparzialità" di Pappalardo, scrivono dall'Ordine, evidenziando che "tali esternazioni non paiono compatibili con il ruolo e la funzione esercitata da un funzionario pubblico, tanto più se si tratta del vertice regionale di un settore particolarmente delicato come quello della giustizia minorile".