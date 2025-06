Pappano super ospite di Bologna Festival

Dopo il successo ottenuto dal concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Riccardo Muti, il Bologna Festival ospita un altro grande complesso sinfonico internazionale: domani alle 20.30 all’Auditorium Manzoni arriva infatti la London Symphony Orchestra, l’unica delle grandi orchestre londinesi che ancora mancava nella cronologia, giunta ormai al 44esimo anno, della manifestazione. La formazione non si esibiva a Bologna dal 1986 quando a dirigerla fu Claudio Abbado.

Questa volta, sul podio ci sarà il nuovo direttore musicale Antonio Pappano, artista britannico con cittadinanza italiana amatissimo a Bologna per essere già stato ospite sia del Teatro Comunale sia di Musica Insieme e, più volte, proprio del Bologna Festival. Con sir Anthony, sul palcoscenico del Manzoni torna anche la violinista tedesca di origine georgiana Lisa Batiashvili. Assieme eseguiranno il Concerto N. 5 in la maggiore per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, incastonato tra il poema sinfonico Till Eulenspiegels lustige Streiche di Richard Strauss, composto tra il 1894 e il 1895, e la Symphonie fantastique di Hector Berlioz. Un programma, dunque, che offre un’emozionante esplorazione del colore orchestrale, con Pappano e la London Symphony pronti a far emergere l’intera gamma sia della giocosa narrazione di Strauss che dell’intensità drammatica e immaginifica di Berlioz.

La serata si apre invece col brano straussiano nel quale le burle del protanista Till Eulenspiegel si concludono in modo drammatico. Subito dopo Lisa Batiashvili farà rivivere la grazia e l’eleganza di un Mozart appena diciannovenne che scrisse il suo quinto concerto nel 1775, nel giro di nove mesi. L’opera più iconica e amata di Berlioz, la Symphonie fantastique, ci porta infine in un’allucinazione selvaggia e inebriante di amore non corrisposto, che culmina in una tumultuosa avventura musicale.