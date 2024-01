Parafarmaci a casa con Glovo

Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna multi-categoria, e LloydsFarmacia-Benu Farmacia, top player nel retail delle farmacie in Italia, hanno siglato una partnership per la consegna a domicilio dei prodotti parafarmaceutici distribuiti dal gruppo. Saranno disponibili circa diecimila referenze, dagli integratori alle vitamine, passando per la cura della persona con prodotti di cosmetica, corpo e igiene, fino ad arrivare ai dispositivi medici, il tutto a portata di un semplice clic. L’accordo appena siglato interesserà inizialmente le città di Milano, Bologna e Modena per poi coinvolgere nei prossimi mesi tutte le città italiane coperte dai servizi di Glovo e LloydsFarmacia-Benu Farmacia. I servizi di Glovo sono attualmente attivi in oltre mille comuni, mentre i punti vendita LloydsFarmacia-Benu sono 270 in tutta Italia.