Parapiglia al bar. Un agente ferito per sedare la lite

Ubriachi, sono entrati in un bar di via Cherubini e hanno infastidito la barista, che per tutta risposta ha graffiato uno di loro al viso. Quando i poliziotti sono intervenuti per sedare la lite, uno dei protagonisti li ha pure aggrediti. È successo sabato pomeriggio e sul posto è intervenuta la Volante Bolognina, che ha individuato subito la barista, cinese, e un ucraino in lite. Mentre gli agenti tentavano di calmare gli animi, si è aggiunto al già complesso contesto un moldavo di 39 anni, amico del ferito, che dopo aver insultato i poliziotti li ha aggrediti. Caricato con difficoltà in macchina per essere portato in Questura, il moldavo ha danneggiato l’auto di servizio e, negli uffici di via Agresti, ha preso a calci, di nuovo, il poliziotto. Alla fine, il moldavo è stato arrestato per oltraggio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per ubriachezza manifesta. Il poliziotto, ferito, ha riportato 7 giorni di prognosi.