Parcheggi a Bologna, in via Po le strisce sono disegnate al contrario

Bologna, 21 giugno 2023 – Parcheggio a lisca di pesce? Sì, ma la lisca è...rovesciata. Succede in via Po, dove diversi cittadini ieri hanno notato l’anomalia degli stalli freschi di pittura. Però capovolti rispetto al senso di marcia, una segnaletica difficilmente rintracciabile nel resto del mondo.

Più esattamente, si tratta di strisce per parcheggiare disegnate a 135 gradi, e non a 45 gradi come disposto dal Codice della strada. In più, proprio radente agli stalli, è stata tracciata sempre in via Po una nuova pista ciclabile.

Non è escluso che il Comune sia costretto a ridisegnare ex novo le strisce, vista la montagna di segnalazioni che stanno pervenendo da parte di cittadini quanto meno sorpresi dalla novità. In ogni caso, uno stallo posizionato in quella maniera costringe il veicolo a diverse manovre per entrare, pericolose se si considera che nemmeno a un metro passa la ciclabile. “Il Comune non solo se ne frega dei cittadini facendo la guerra alle auto con la Città 30 – attacca Nicola Stanzani di Forza Italia, da un servizio di E’tv -, ma se ne frega pure delle leggi disegnando degli stalli alla rovescia”