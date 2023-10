Parcheggi a Bologna: come sapere se c’è posto in tempo reale

Bologna, 12 ottobre 2023 – Quando arriverò lì, troverò posto nel parcheggio? E’ una domanda che i bolognesi sono abituati a porsi, soprattutto nel fine settimana o nei giorni della piazzola. E, da ora, è anche una domanda che trova una risposta immediata.

I tre parcheggi già attivi

Il Comune ha predisposto un foglio sul portale Open Data del Comune in cui si può consultare la reale disponibilità di posti presenti in alcuni parcheggi della città, con informazioni dettagliate sulla localizzazione dei parcheggi, il numero di posti a disposizione, le tariffe previste per la sosta e molto altro ancora. Per adesso – ma la promessa dell’assessore Massimo Bugani è che presto saranno a disposizione altri indirizzi – si possono vedere i posti liberi nei parcheggi in piazza VIII Agosto, in via Riva Reno e all'Autostazione, rilevati ogni 15 minuti ogni giorno.

E il pensiero di tutti corre allo Staveco, per accedere al quale si trovano sempre code infinite.

Come si consulta

Parcheggi a Bologna: come consultare i posti disponibili

Basta collegarsi a questo indirizzo e consultare la voce ‘tabella’. Lì si trovano le informazioni aggiornate: posti liberi, posti occupati e posti totali e orario di rilevazione (oltre alle coordinate).

Il portale Open Data mette a disposizione anche “Disponibilità Parcheggi (storico)” che contiene il numero di posti disponibili rilevati a partire dal 25 luglio 2023 alle ore 13.30, includendo quindi anche le informazioni passate, fino all’ultima rilevazione.

Dove trovare le colonnine elettriche

Colonnine per la ricarica delle auto: ecco la mappa a Bologna

All’elenco dei dataset relativi ai parcheggi di Bologna si aggiungono anche:

il dataset Parcheggi - strutture , che offre l’elenco di tutti i parcheggi presenti in città con dettagli sulla tipologia di struttura, sulla tariffa prevista per la sosta, sul numero di posti e sulla localizzazione delle strutture. La mappa aiuta gli utenti a individuare il più vicino alla propria destinazione.

, che offre l’elenco di con dettagli sulla tipologia di struttura, sulla tariffa prevista per la sosta, sul numero di posti e sulla localizzazione delle strutture. La mappa aiuta gli utenti a individuare il più vicino alla propria destinazione. il dataset dei parcheggi con colonnine elettriche per la ricarica autoveicoli presenti nelle strade di Bologna: l’elenco per strada è diviso anche per quartiere. Ma esiste anche l’opzione mappa che può risultare molto utile.

“Scelte consapevoli”

Come sottolinea l’assessore all’Agenda digitale e Uso civico dei dati per l'ascolto dei cittadini, Massimo Bugani: “Avere questi dati in tempo reale è molto importante e ci tengo a ringraziare Apcoa e autostazione per aver collaborato e per aver fatto gli investimenti necessari. Sapere se i parcheggi sono pieni o se ci sono posti liberi aiuterà i cittadini a fare scelte consapevoli in merito agli spostamenti e agli orari degli stessi. Invitiamo tutti i gestori degli altri parcheggi di Bologna che fossero interessati a contattarci”.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui