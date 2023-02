Parcheggi, la rivoluzione è smart Nuove colonnine intelligenti per pagare ovunque la sosta

di Francesco Moroni

Addio a quello scomodo ticket per il parcheggio da posizionare sopra il cruscotto. Addio ai chilometri da percorrere per allungare la sosta, se le commissioni si protraggono troppo a lungo, con l’obbligo di tornare alla macchina. E addio a quasi 400 parcometri, scesi da 900 a 560 e sostituiti da nuovi dispositivi ‘intelligenti’. E’ rivoluzione per le strisce blu, a partire dal primo marzo, sotto le Torri: con un investimento di un milione e mezzo di euro, già previsto in sede di capitolato di gara, il Comune cambia rotta e aggiunge un nuovo tassello nella direzione sempre più agognata di diventare una vera e propria ‘smart city’.

Benvenute nuove torrette, che dentro le mura saranno tutte ‘touch screen’, collegate a un database più efficiente e con la possibilità di pagare la sosta tramite bancomat e carta di credito. Le novità sostanziali sono due: innanzitutto, come accennato, entrerà in vigore il sistema ‘Pay by plate’, e quindi basterà inserire la targa nel parcometro al momento del pagamento. Il tagliandino non andrà più obbligatoriamente posizionato sul cruscotto, anche se continuerà almeno per il momento ad essere emesso per necessità fiscali, con la possibilità di essere conservato come ulteriore garanzia. Non solo: se prima era necessario dover tornare alla propria auto per estendere la durata del parcheggio, fra qualche giorno basterà recarsi in uno qualsiasi degli altri parcometri presenti in città, per poter inserire nuovamente la targa ed estendere così la sosta. Niente corse, niente ansia, con l’Amministrazione che ha calcolato un risparmio, in termini di distanza da percorrere ogni mese, di circa quattromila chilometri per l’intera utenza.

Il tutto sarà collegato a un sistema informatico in costante aggiornamento, a cui gli accertatori potranno collegarsi, visualizzando la targa, per verificare il pagamento della sosta. Un’arma ulteriore contro il ‘pasticcio’ degli ultimi giorni per alcuni residenti in zona Lunetta Gamnberini, che si sono visti arrivare una raffica di multe (poi annullate). "Innanzitutto, vengono eliminati diversi dispositivi dal suolo pubblico, e questo è un bene – commenta Valentina Orioli, assessore comunale alla Mobilità, presentando il nuovo sistema –. Poi parliamo di una notevole comodità introdotta per i cittadini, proprio in quell’ottica di ‘smart city’ che vogliamo perseguire".

I nuovi parcometri ‘smart’ saranno sì di meno, ma continueranno a coprire in maniera capillare tutte le zone della città, con le tariffe attuali che resteranno in vigore. Come ricorda anche Pietro Bacchetta di Bomob, società che gestisce le aree di sosta a pagamento, restano in vigore anche gli altri sistemi di pagamento, come le app disponibili per smartphone su tutti gli store ufficiali: da Sosta+ (l’unica senza alcun tipo di costo aggiuntivo) a MooneyGo (l’ex MyCicero), fino a EasyPark e Phonzie (elenco completo sul sito di Bomob). Occhio, però: non sarà possibile combinare entrambi i sistemi, pagando quindi inizialmente al parcometro per poi passare all’app in caso di necessità, né viceversa. I titoli di sosta orari e i titoli di sosta in abbonamento cartacei restano acquistabili dalle edicole e dai tabaccai convenzionati (anche in questo caso, l’elenco è sul sito di Bomob), mentre gli autoparchimetri e le tessere a microchip non saranno più distribuiti né mantenuti: chi ne fosse ancora in possesso, può utilizzarli fino ad esaurimento del credito, prima di riconsegnarli agli sportelli di Bomob.