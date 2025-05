Parcheggi, la stangata: "Così muore il centro": "Useremo meno l’auto"

"Riesco ad essere contento anche se non trovo il parcheggio", cantava Luca Carboni. Ma oggi, per chi vive o visita Bologna è difficile restare sereni: le auto aumentano, i parcheggi scarseggiano e ora arrivano anche i rincari. Le nuove tariffe per la sosta – in vigore da venerdì 2 maggio, dopo 14 anni di blocco – hanno fatto infuriare cittadini, turisti e commercianti. Chi riesce a trovare un posto libero, dopo giri infiniti, si avvicina al parchimetro (la famosa colonnina rossa che tutti conosciamo) e si trova a fare i conti con aumenti fino al 60 per cento: nella corona Semiperiferica si passa da 1,20 a 1,80 euro l’ora, in quella Semicentrale da 1,50 a 2,20, nel Centro Storico da 1,80 a 2,90 e nella Cerchia del Mille da 2,40 a 3,90 euro all’ora. Anche se il Comune spiega che la manovra – insieme al rincaro dei biglietti del bus – serve a coprire i tagli del governo al trasporto pubblico e a disincentivare l’uso dell’auto, per molti "è l’ennesima spesa sulle spalle dei cittadini che mette tutti in difficoltà", come riassume Stefania Papadia.

Angelo Martinelli, che ha appena pagato il parcheggio, cerca di prenderla con filosofia: "Ho parcheggiato in via Zanardi: per 45 minuti ho pagato un 1 euro e 50. Sinceramente è un po’ tanto, e questa non è tra le zone con gli aumenti maggiori. Sapevamo che le tariffe sarebbero aumentate, come è già successo con i biglietti dell’autobus, e che ci sono delle ragioni. È un disagio, che si somma ad altri disagi della città, ma affronteremo anche questo". Più critico l’amico, Andrea Micello, che puntualizza: "Capisco l’idea di alzare i prezzi per disincentivare l’uso dell’auto in città: di auto ce ne sono tante, inquinano e creano ingorghi. Ma questo ragionamento funziona solo se si rende il trasporto pubblico davvero accessibile sia nei prezzi che nell’efficienza. Invece hanno aumentato anche i biglietti. Così ci si sente presi in giro". Anche i negozianti subiscono le conseguenze del rincaro e temono un’ulteriore fuga dei clienti dal centro. Alza la voce Stefania Terzolin del ’Forno di Porta Lame’: "Molti clienti vengono nel panificio in macchina, ora forse ci penseranno due volte prima di venire. Questo rincaro ci penalizza, perché chi deve fare la spesa sceglierà i supermercati con grandi parcheggi. I negozi del centro hanno già perso clienti, molti hanno chiuso, e anche questo non ci voleva. Non ci resta che sperare nel tram per una rinascita delle attività commerciali del centro".

Nicola Benassi, della macelleria Mandreoli Carni, racconta: "I miei clienti fanno già fatica a trovare parcheggio, tra lavori, traffico e pochi parcheggi. Con questi rincari peggiorerà tutto. Colpendo chi viene in negozio, colpiscono anche noi. Chiederò al sindaco Lepore di venire a fare la spesa da noi, almeno ci aiuta a far cassa", conclude ironizzando. Non sono stati risparmiati dai rincari anche gli abbonamenti, sia mensili che semestrali, aumentati fino al 50%. Lo sa bene Manuela Lucchese che lavora in zona via Riva Reno: "Ho un abbonamento mensile nella Corona Semicentrale, da 52 euro dovrò pagare 75. È un aumento che si sente parecchio, bisogna dare un freno a questi rincari, anche perchè lo stipendio è ridotto all’osso. Tempo fa prendevo l’autobus, ma ho smesso perchè mi conveniva di più venire in macchina. Ora valuterò se venire in bicicletta". Ma c’è anche chi è favorevole a questa misura. Come Marina Sacchetti, pensionata, che abita in zona Porto: "Ho venduto la macchina due anni fa, non la usavo. La mia zona, come anche molte altre di Bologna, è bella e viva, ma è difficile girarci in auto. Però è ben servita: la stazione è vicina e ci sono tante linee di autobus. Gli aumenti? Sono d’accordo, forse è il momento di usare meno l’auto".