Parcheggi a Bologna, cosa è cambiato: ecco le nuove tariffe e aree di sosta

Bologna, 16 maggio 2025 – Una guida per parcheggiare sotto le Torri. È quella al centro della puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ (da ascoltare sul nostro sito online o sulle principali piattaforme di riproduzione), che spazia dalle nuove tariffe introdotte a maggio alle varie aree e zone dove è possibile sostare, dal pagamento di ticket e abbonamenti alle esenzioni e alle agevolazioni: un vademecum completo per orientarsi nel mare magnum dei posteggi tra centro e periferia.

Le tariffe cambiate dal 2 maggio grazie alla maxi manovra del Comune che ha coinvolto il trasporto pubblico a fine gennaio: la sosta oraria arriva a toccare quasi i 4 euro all’ora (3,90). Si parte dalla corona semiperiferica dove un’ora di parcheggio passa da 1,20 a 1,80 euro e si arriva alla corona semicentrale, dove il ticket di 60 minuti passa da 1,50 a 2,20 euro. Infine centro storico e Cerchia dei Mille, dove la sosta oraria passa da 2,40 a 3,90 euro.

Stangata anche sugli abbonamenti: quello mensile passa da 40 a 60 euro nella Corona semiperiferica, da 50 a 75 nella Corona semicentrale da 70 a 100 euro in Centro storico e nella Cerchia del Mille. L’abbonamento di 6 mesi passa da 150 a 225 euro nella Corona semiperiferica, da 200 a 300 euro per la Corona semicentrale e da 300 a 450 euro in Centro storico e nella Cerchia del Mille. L’area complessiva in cui è richiesto il pagamento della sosta è suddivisa in 6 settori in centro e 12 zone nella corona. L’elenco completo delle vie comprese nelle zone appartenenti al piano sosta è disponibile negli ‘Opendata’ sul sito del Comune. È sempre richiesto di inserire la targa del veicolo, ma non è necessario esporre il ticket rilasciato dal parcometro sul cruscotto dell’auto poiché i controlli vengono effettuati telematicamente dagli accertatori e dalla polizia locale.